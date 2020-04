Jazz Five med den lokale Esben Hillig skulle have optrådt i Tivoli, men det bliver altså Hundested i stedet.

Jazzkoncert på kajen

Dineren Top-noch på Hundested Havn lægger hus til live stream af international jazz den 30. april kl. 20-21.

Den dag fejres International Jazz Day 2020, og oprindeligt skulle Tivoli i København have lagt scener til en kæmpe event, men på grund af coronakrisen fejres jazzen med udendørskoncerter i hele landet, som kan høres hjemmefra - enten gennem vinduet eller via live stream, men der er også mulighed for at opleve det på havnen.

"Vær opmærksom på myndighedernes restriktioner vedrørende afstand og antal mennesker, der må forsamles," melder Top-noch, som har fået mulighed for at præsentere et af landets allerbedste livebands i genren - Jazz Five.

Bandets pianist Esben Hillig er født og opvokset i Hundested, og for ham bliver det en særlig oplevelse at spille på hjemmebane: “Det bliver helt sikkert en specielt oplevelse for mig og jeg glæder mig supermeget til at spille i min egen by og håber at en masse mennesker har lyst til at kigge med hjemme fra stuerne”.

Jazz Five blev etableret i 1996, har udgivet fem albums og spillet over tusinde koncerter i Danmark og udland. Hvad enten der er tale om festivaler, jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet altid overvældende spilleglæde og giver deres nutidige bud på hvordan New Orleans musik lyder i 2020.

Koncerten i Hundested live streames på www.facebook.com/baggaardsjazz, men der er også mulighed for at komme forbi dineren, hvor der i dagens anledning serveres fadbamser, og der bliver sørget for, at der er passende afstand mellem gæsterne.