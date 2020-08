Halsnæs Forsnyning vil renovere af fjernvarmeledningerne i Dyssevænget og de omkringliggende veje i 2021. Derfor udskyder kommunen istandsættelsen af vejen. Pernille Kanto håber, at Halsnæs Kommune vil lave et nyt projekt, der omfatter hele området og ikke kun Dyssevænget. Arkivfoto: Kim Larsen.

Istandsættelse af Dyssevænget bliver udskudt

Halsnæs Kommune har krævet den private fællesvej repareret for grundejernes regning, men mange beboere finder fordelingen af regningen meget uretfærdig

Halsnæs Avis - 27. august 2020

ISTANDSÆTTELSE Den private fællesvej, Dyssevænget i Lille Kregme, er i så dårligt stand, at Halsnæs Kommune kræver den istandsat for grundejernes regning.

Kommunen har i den forbindelse lavet et forslag til, hvordan udgifterne på ca. 900.000 kroner skal fordeles mellem de 96 grundejere på Dyssevænget og sideveje.

Nogle vil få en regning på 1.910 kroner, mens andre kommer til at betale 20.295 kroner.

Denne fordelingsnøgle har (som omtalt i Halsnæs Avis 5. august) skabt stort røre blandt mange beboere, som finder fordelingsnøglen dybt uretfærdig.

Fjernvarmearbejde venter i 2021

Fristen for at klage over kommunens afgørelse var 25. august, og den klagemulighed har mange benyttet sig af.

Men sagen har faktisk udviklet sig de seneste uger:

"Det viser sig, at Halsnæs Forsyning planlægger en større renovering af fjernvarmeledningerne i vores veje i 2021. Derfor udskyder kommunen istandsættelsen af Dyssevænget," fortæller Pernille Kanto og tilføjer:

"Det er vi rigtig glade for, for det giver os noget tid. Og det betyder også, at Halsnæs Forsyning vil komme til at betale en del af omkostningerne for vores nye vej, når den tid kommer."

"Halsnæs Forsynings fjernvarmearbejdet kommer ikke kun til at omfatte Dyssevænget, men også sidevejene. Derfor vil det være oplagt at lave et nyt større vejrenoveringsprojekt."

"Det er vi i dialog med kommunen om. Jeg håber Halsnæs Kommune når frem til, at når alle vejene alligevel skal graves op, så skal der laves et nyt projekt, der omfatter hele området og ikke kun Dyssevænget."

"Så kan man samtidig lave en ny, og mere lige, fordelingsnøgle."

Vejlaug undervejs Dyssevænget blev gjort til privat fællesvej i 1991. Der har aldrig været hverken nogen grundejerforening i området, der udover Dyssevænget også omfatter f.eks. Flintevænget, Bronzevænget og Jernvænget.

Men sagen om Dyssevænget har for alvor fået gang i overvejelserme om at lave et, eller flere, vejlaug.

"Der er delte meninger. Jeg er fortaler for, at vi laver et stort, vejlaug, så vi får et fælles talerør. Hvis vi skal være solidariske, så giver kun et fælles vejlaug mening. Og når denne store istandsættelse er et overstået kapitel, vil vi stå meget stærkere sammen," lyder det fra Pernille Kanto.