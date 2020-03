International kunstner på biblioteket

Denne måneds udstiller på Frederiksværk Bibliotek er kunstneren Ana Farid, der netop nu pæsenterer udstillingen Spirit of Sinai.

Værkerne er inspireret af koralhavet og bjergenes formationer i det farvestrålende ørkensand i Sinai, ligeledes livet blandt beduiner og oplevelsen af det "Det arabiske forår" påvirker hendes teknik og udtryksform. Malerierne er oliemaling på lærred.

"På det tomme hvide lærred, lægges de udvalgte 3 farver på, for dernæst at sætte hjernen på ”stand by”, give slip, mens farverne og intuitionen former det enkelte maleri," fortæller Ana Farid.