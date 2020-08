A. Henriksen Shipping får tilladelse til at inddrage disse to pakhuse ekstra til oplag af de brandnærende stoffer kaliumnitrat og natriumnitrat. Arkivfoto.

Ingen klager over øget oplag af risikostoffer

Hverken Halsnæs Kommune eller Danmarks Naturfredningsforening vil klage over afgørelse

Halsnæs Avis - 19. august 2020

HUNDESTED Et tillæg til Miljøgodkendelse giver A. Henriksens Shipping A/S lov til at øge oplaget af risikostofferne natriumnitrat og kaliumnitrat fra 15.000 til 25.000 tons.

Både Halsnæs Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har mulighed for at klage over afgørelsen fra Miljøstyrelsen, men ingen af dem vil bruge denne mulighed:

Udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF), udtaler:

"A. Henriksen Shipping A/S er klassificeret som en risikovirksomhed, derfor er det Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed. Det er jeg sådan set glad for. Der er andre virksomheder, jeg også gerne så, at Miljøstyrelsen overtog tilsynet med, så vi i kommunen i højere grad kan koncentrere vores lokale ressourcer omkring almene opgaver."

"Jeg stoler på, at Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Politiet og vores lokale Brandmyndighed, som alle sammen er involveret i forhold til Miljøgodkendelsen, gør deres arbejde ordentligt, og at de har de rette kompetencer til at risikovurdere det ansøgte, f.eks. den nødvendige sikkerhedsafstand."

"Det tidsmæssige sammenfald med katastrofen i Beirut får naturligvis lige en til at tænke en ekstra gang. Jeg har selvfølgelig spurgt og ladet mig fortælle, at de stoffer der opbevares på Hundested Havn, ikke er eksplosive, hvilket jo er en ret væsentlig forskel," understreger Anja Rosengreen.

Bekymrende, men... "DN Halsnæs vil ikke indgive en klage over den nye tilladelse til øget opbevaring og transport af farlige kemikalier på Hundested Havn, da det i første omgang ikke vil belaste naturen rundt om Hundested Havn, der er så værdifuld, at den er beskyttet," udtaler Bjarne Langkilde, fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Han fortsætter:

"Industrihavnen (A. Henriksen Shipping A/S) er en kolonne 3-virksomhed, der opbevarer farlige stoffer i store mængder. Dem er der ret få af i Danmark."

"Det betyder på den ene side, at en lang række risikomyndigheder (Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Frederiksborg Brand og Redning, Nordsjællands Politi og Miljøstyrelsen) er inde over, og det er betryggende."

"På den anden side finder DN det bekymrende, at der netop på samme sted er et voldsomt oplag af både træflis, træ, træpiller og farlige gødningsstoffer. Det virker bekymrende, at miljøgodkendelsen ikke medregner det øvrige oplag, der er ganske tæt på pakhusene."

Trods denne bekymring har

Danmarks Naturfredningsforening ikke tænkt sig at klage over afgørelsen.