Jazz Five skulle have spillet torsdag aften på Hundested Havn, men politiet har bedt arrangøren om at aflyse.

Ingen jazz i aften

"Politiet læser også Halsnæs Avis. De har ringet og sagt, at vi ikke må afholde arrangementet, da vi ikke kan sikre, at der kun kommer 10."

"Vi havde forstået, at det var tilstrækkeligt at sikre, at der ikke var grupper på mere 10 sammen. Det er ærgerligt, at vi må aflyse, men vi respekterer det selvfølgelig," siger Stine Baumgarten.