A. Henriksen Shipping er godkendt til at håndtere farlige stoffer på industrihavnen, herunder oplag af 15.000 tons brandnærende stoffer i form af kaliumnitrat og natriumnitrat i de fem pakhuse (midt på billedet) langs med Mellemrummet. Virksomheden har søgt om at inddrage yderligere to pakhuse (til højre på billedet) og i den forbindelse øge oplaget af brandnærende stoffer til i alt 25.000 tons. Arkivfoto.

Ingen ammoniumnitrat på Hundested Havn

A. Henriksen Shipping håndterer tonsvis af kaliumnitrat og natriumnitrat i industrihavnen i Hundested, men ikke ammoniumnitrat, som førte til eksplosionskatastrofen i Beirut

Halsnæs Avis - 07. august 2020 kl. 14:52 Af Kim Larsen

HUNDESTED A. Henriksen Shipping har miljøgodkendelse til at håndtere både brandfarligt og miljøfarligt gods på industrihavnen i Hundested.

Katastrofen i Beirut havn, hvor et lager af 2.750 tons Ammoniumnitrat eksploderede med en kraft, der jævnede hele havneområdet og store dele af de omkringliggende boligkvarterer med jorden, har fået nogle Hundestedborgere til at spekulere i, om en sådan eksplosionsulykke også vil kunne ske i Hundested.

Halsnæs Avis har i den forbindelse forsøgt at få adm. direktør i A. Henriksen Shipping, Teddy Folmer, i tale.

Efter flere forsøg fik vi fredag formiddag den besked, at A. Henriksen Shipping slet ikke ønsker at svare på spørgsmål fra avisen.

En af 150 farlige danske virksomheder

A. Henriksen Shipping A/S er en af Danmarks omkring 150 risikovirksomheder, der opbevarer farlige stoffer (som f.eks. olie, gas, fyrværkeri, kemikalier) over en vis mængde.

Virksomheden har på Hundested Havn tilladelse til at håndtere og opbevare både brandnærende og miljfarlige stoffer.

Tilladelsen er givet i form af en Miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen, hvori der bl.a. står:

"Virksomheden har ved overslagsberegning dokumenteret, at ved et større uheld, hvor kaliumnitrat dekomponerer og der dannes nitrøse gasser, kan virksomheden ikke forårsage skade på indbygere i Hundested og omegn. Sandsynligheden for, at et sådant uheld sker, er relativt lille."

Ønsker større lager I øjeblikket er A. Henriksen Shipping godkendt til at opbevare op til 15.000 tons oxiderende (brandnærende) stoffer som kaliumnitrat og natriumnitrat i de fem pakhuse, som ligger langs med Mellemrummet.

Stofferne ankommer med lastbil og læsses med trucks i pakhus. Senere lastes stofferne i container eller med trucks på skib, eller med truck på lastbil.

A. Henriksen Shipping har 22. juli søgt om at inddrage to yderligere pakhuse på havnen med det formål at kunne opbevare i alt 25.000 tons brandnærende stoffer (kaliumnitrat og natriumnitrat).

Samt i øvrigt 4.400 tons miljøfarlige stoffer mod i dag 2.500 tons.

Miljøstyrelsen har ikke noget at indvende mod A. Henriksen Shippings ønske om øget oplag af brandnærende og miljøskadelige stoffer, idet Miljøstyrelsen vurderer:

"... at en udvidelse af det totale oplag af risikostoffer samt oplagring i pakhus 6 og 7 er inden for rammerne af det acceptable risikobillede af virksomheden samt at virksomheden fortsat kan drives uden det medfører unødige miljø- og risikopåvirkninger af omgivelserne."

Ikke så farlige som ammoniumnitrat

Rolf W. Berg, lektor emeritus i kemi, har arbejdet med eksplosioner i mange år. Halsnæs Avis har bedt ham forklare forskelle og ligheder mellem ammoniumnitrat, som eksploderede i Beirut, og kaliumnitat og natriumnitrat, som håndteres og opbevares på Hundested Havn:

"Ammoniumnitrat, kaliumnitrat og natriumnitrat er alle oxiderende, det vil sige brandnærende, stoffer," fortæller Rolf W. Berg og fortsætter:

"Ammoniumnitrat er eksplosivt, fordi ammoniumdelen kan brænde, så stoffet så at sige kan reagere med sig selv. Men det er meget stabilt - det går ikke af af sig selv. Det bliver brugt meget ved sprængning af klipper f.eks. i Kiruna ved brug af tændsats."

"Kaliumnitrat og natriumnitrat er ikke så farlige som ammoniumnitrat, fordi de kræver noget at reagere med. "

"Både kaliumnitrat og natriumnitrat er blevet brugt til at lave krudt. Stofferne er ikke farlige i sig selv, men skal blandes med noget, eller være i nærheden af noget, som kan fungere som brændsel. Det kunne være en væltet dieseloliebil - så kan det blive eksplosivt.

"Jeg var ikke klar over, at man på Hundested Havn har tilladelse til at opbevare så store mængder kaliumnitrat og natriumnitrat."

"Når myndighederne giver tilladelse er der naturligvis taget de forholdsregler, der kan tages, men jeg vil da ikke afvise, at der under helt særligt uheldige omstændigheder vil kunne ske en eksplosion," udtaler Rolf W. Berg som afslutningsvis påpeger at:

"I forhold til at undgå ulykker er det vigtigt at begrænse mængderne mest muligt."

Worst-case scenarie I Miljøgodkendelsen fra 2015 er beskrevet et worst-case scenarie med brand i lastbil tæt ved oplag af kaliumnitrat:

"Disse betragtninger viser, at der skal store og vedvarende energitilførsler til for at kaliumnitrat dekomponerer og udvikler nitrøse gasser, samt at mængden af nitrøse gasser der udvikles, er meget lille," står der at læse i det nye tillæg til Miljøgodkendelse.

Her konkluderes samtidig:

"Den daglige drift, håndtering risikostoffer og barrier som er tilstede, bevirker at sandsynligheden for, at der indtræffer et større uheld samt at uheldet udvikler sig, er meget lille."

Kigger på sagen Tillægget til miljøgodkendelsen, som giver grønt lys til at øge oplaget af de brandnærende stoffer kaliumnitrat og natriumnitrat fra 15.000 tons til 25.000 tons, er i øjeblikket i høring hos bl.a. Halsnæs Kommune.

Hvis der skal klages over afgørelsen, skal det ske senest 26. august.

Halsnæs Avis har spurgt udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF), om, hvordan Halsnæs Kommune forholder sig til øget oplag af risikostoffer på Hundested Havn.

Hun oplyser, at hun vil vende sagen med forvaltningen på et møde onsdag, før hun udtaler sig.