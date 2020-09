På bare ti minutter leverede Magnus Avnsbo en fremragende assist og han kom også selv på måltavlen Foto: Thomas Quvang

Indskifter med raketfart

Magnus Avnsbo behøvede kun en halvleg til at blive 'Man of the match'

Halsnæs Avis - 07. september 2020 kl. 10:52 Af Thomas Quvang

Det blev heller ikke Espergærde som satte en stopper for Frederiksværks sejrsrække i Serie 3. På hjemmebane lørdag eftermiddag vandt FFK en solid og sikker 3-1 sejr. Men der måtte slides for de tre point. Gæsterne spillede såmænd en rigtig god gang bold midt på banen, men de kom ikke frem til de store chancer og defensivt var de absolut til at tale med.

Direkte på hjørnespark I den meget lige 1. halvleg var det FFK der i det 17. minut bragte sig foran med 1-0. Det var en noget atypisk scoring. Terrieren Marc Oxenløve smækkede et hjørnespark direkte i kassen med hjælp fra den fjerneste stolpe. En lidt heldig scoring af Marc Oxenløve der har fået en stærk start på FFK's bedste mandskab. Herefter havde FFK et par gode forsøg til at fordoble føringen, heriblandt et par gode langskud fra Marcus Dalhauge samt en stor chance til Andreas Gaddrup. I den modsatte ende var Espergærde sjældne gæster, men de var dog tæt på at udligne kort før pausen, her reddede overliggeren for hjemmeholdet.

'Game-changer' Fra 2. halvlegs start blev FFK's lynhurtige raket Magnus Avnsbo sendt på banen, og det blev en 'game-changer' til hjemmeholdets fordel. På blot ti minutter blev 1-0 ændret til 3-0 og det med unge Avnsbo i hovedrollen. Gæsternes tunge forsvarere kunne slet ikke følge med Magnus Avnsbo der nærmest drev gæk med modstanderne. Først løb han fra sin oppasser og serverede bolden til Filip Leis der med indersiden kunne lægge bolden ind til 2-0. og kort efter kom Magnus Avnsbo selv i målscoerens rolle, da han udnyttede en fin dyb stikning fra Christian Konradsen til at score til 3-0. Herefter var Frederiksværk i fuld kontrol, og det var kun en lille gave fra keeper Kristian Frid der gjorde at gæsterne i slutminutterne fik pyntet på resultatet. Den ellers så stærkt spillende keeper tabte et højt indlæg tæt under mål, og så kunne gæsterne reducere til slutfacit 1-3.

Topkamp Med sejren topper FFK rækken med maximumpoint 12 efter fire kampe. Næste opgave bliver den kommende søndag, hvor holdet besøger Snekkersten. Det bliver samtidig et opgør mellem rækkens eneste tilbageværende hold med maximumpoints. Der er kickoff kl. 14.