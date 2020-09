Indbrud i villa: Mistænkelige mænd set i kvarteret

Ifølge politiets døgnrapport havde ukendte gerningsmænd tiltvunget sig adgang til stedet ved at opbryde et vindue, og der blev blandt andet stjålet en spillekonsol, mens andre stjålne genstande ikke var opgjort, da døgnrapporten blev udsendt.

To mænd observeret

På Fabriksvej var to mænd tidligere på dagen set stå foran et vindue ind til en villa på Fabriksvej, som var i kort afstand fra gerningsstedet.

"En forbipasserende kvinde havde opfattet deres adfærd som mistænkelig, og da hun henvendte sig til dem, stoppede de deres foretagende og forsvandt fra stedet i ukendt retning. Grundet de to mænds mistænkelige adfærd og den umiddelbare nærhed til indbruddet, blev det vurderet, at de kunne være interessante at snakke med om indbruddet, og patruljer kørte derfor til området for at lede efter dem," lyder det fra Nordsjællands Politi.

Men mændene var forsvundet - de beskrives som: A ca. 40 år, 165-170 cm, østeuropæisk af udseende og tæt af bygning. Iført kasket. Talte dansk med accent.

B ca. 40 år, 165-170 cm høj, østeuropæisk af udseende og tæt af bygning.

Politiet kan tippes på tlf. 114.