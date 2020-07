Indbrud: Kurven er knækket

For to år siden lancerede Realdania og TrygFonden i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius indsatsen 'Bo trygt'. En del af målsætningen er at reducere antallet af indbrud i private hjem.

Samtidig viser den seneste Tryghedsmåling fra TrygFonden, at danskerne er blevet væsentligt mindre utrygge over for indbrud.

"Dét, der har virket mod indbrud under coronanedlukningen i Danmark, er dét, der stadig virker – nemlig at vores hjem ser beboede ud, og at vi hjælper hinanden i kvarteret. Vi ved også fra undersøgelser, at der er sammenhæng mellem gode naborelationer og tryghed. Det har en effekt, når vi gør en holdindsats i hverdagen, hæver blikket fra vores egen baghave og dyrker fællesskabet".

Sommerferie er højsæson - eller?

Sommerferien er normalt et af de tidspunkter på året, hvor indbrudstyvene har allermest travlt.

"Vi ved, at sommerferien er en af de absolutte højsæsoner for indbrudstyve, men vi tror og håber på, at denne sommer vil være anderledes. Flere vil være hjemme denne sommer, og det er et rigtig godt udgangspunkt, for det vil give mere liv i boligområderne. Samtidig kan vi selv – også sammen med naboer – gøre rigtig meget for at undgå indbrud. I den forbindelse kan Nabohjælps app være et godt værktøj til at understøtte indsatsen, siger Britt Wendelboe, der suppleres af kommunikationskonsulent Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp:

"Vi har i de seneste måneder oplevet en stor tilgang af danskere, der har downloadet Nabohjælps app. Det ser vi som et udtryk for, at danskerne lige nu er meget opmærksomme på, hvordan de kan organisere sig og hjælpe hinanden med at undgå indbrud i deres kvarter. Det er meget positivt, da aktiv nabohjælp er et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud, siger Sarah Risbøl Jacobsen.