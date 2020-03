Ikke alt er skidt: Nul indbrud

Store dele af den danske befolkningen tilbringer i øjeblikket stort set alt tid inden for hjemmets fire vægge. Har man prøvet at være hjemme fem dage i træk med to skrigende unger, der har problemer med deres uni-login - eller som er SULTNE - NU!!! så ved man, at den oplevelse godt kan trække tænder ud.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Hvor politiets døgnrapport normalt bugner med det ene indbrud efter den andet, er listen i øjeblikket helt tom. Bogstaveligt talt.

Fra torsdag til fredag er der simpelthen ikke registreret et eneste indbrud i hele Nordsjælland.

"Der er ikke modtaget anmeldelser om indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands politikreds fra den 19. marts 2020 klokken 07.00 til den 20. marts 2020 klokken 07.00," skriver politiet i fredagens døgnrapport.

De positive nyheder er måske værd at huske på, når ungerne igen skubber til grænserne for, hvor mange gange man kan sige 'mor' eller 'far' inden for 10 minutter.