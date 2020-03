Dansk Idræts Forbund appellerer til at man træner i naturen og selvfølgelig med afstand Foto: Thomas Quvang

Idrætten skal stå sammen i tiltag mod corona

DIF appellerer til at alle følger påbud, anbefalinger og gode råd

Halsnæs Avis - 18. marts 2020 kl. 09:50 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Myndighederne har varslet skærpede tiltag for at bremse corona-smitten – også på idrætsområdet. Dansk Idræts Forbund, DIF, appellerer til, at alle følger både påbud, anbefalinger og de gode råd. Myndighederne har tirsdag aften udstedt et påbud om, at alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter helt lukkes foreløbig frem til den 30. marts 2020. Forbuddet træder i kraft med virkning fra senest onsdag 18. marts klokken 10.

Tilspidset situation Dét er en af de skærpelser i kampen mod corona, som myndighederne tirsdag aften meldte ud på et pressemøde. Og DIF bakker entydigt op om både dét og de øvrige tiltag, som myndighederne har meldt ud. ”Som statsministeren fastslog på tirsdag aftens pressemøde, så står vi i en tilspidset situation, som bliver mere og mere alvorlig. Ikke kun for idrætten, men for hele Danmark. Derfor vil vi på det kraftigste appellere til, at alle følger de påbud og vejledninger, der kommer fra myndighedernes side. Og det gælder både bredden og eliten”, understreger Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF.

Træn med afstand i naturen Udover lukningen af de indendørs idrætsfaciliteter indføres der – ligeledes med virkning fra onsdag 18. marts klokken 10 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, aktiviteter eller lignende hvor mere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private begivenheder. Forbuddet gælder også her foreløbigt frem til den 30. marts 2020. ”Motion er sundt, og derfor opfordrer vi også til, at man fortsat forsøger at få bevægelse ind i hverdagen trods den noget usædvanlige situation. Men vi opfordrer indtrængende til, at al udendørs træning enten sker alene eller med få andre – og at man virkelig lytter til rådet om at holde afstand,” appellerer Morten Mølholm Hansen.

Udskyd generalforsamlinger og møder DIF opfordrer også til, at alle generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes eller afholdes online – også selvom der er færre end 10 deltagere. Hvis der skulle være enkelte idrætsudøvere, der endnu ikke er returneret til Danmark, opfordrer DIF kraftigt til, at man vender hjem hurtigst muligt – og at man samtidig følger myndighedernes kraftige opfordring om at holde sig hjemme i 14 dage.