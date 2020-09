Hvidelands seks første beboere - og en gæst (Solvej, t.v.). Lørdag 26. september holder Torup Ting borgermøde, hvor Hvidelandsprojektet vises frem. Foto: Kim Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: Hvideland byder indenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvideland byder indenfor

De første Hvideland-beboere er flyttet ind i stuehuset - Torup Ting og

Foreningen Hvideland inviterer til borgermøde på lørdag 26. september

Halsnæs Avis - 23. september 2020 kl. 11:32 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TORUP En hel ny bydel, Hvideland, vil de næste år skyde frem på østsiden af Sverkilstrupvej.

Hermed vil den driftige landsby Torup vokse i størrelse fra 350 til ca. 500 indbyggere.

Bag initiativet står Torupfonden, som er skabt af lokale ildsjæle og med lokale midler.

To familier er flyttet ind De første Hvidelandsfamilier er netop flyttet ind i stuehuset på Hvidelandsgården.

Det er Ulla og Ove Kyhn samt Mathias og Caroline Paasch Heller og deres børn Luna (8) og Felix (5).

De bor til leje, idet stuehuset af Torupfonden. Ove Kyhn har samtidig hyret til at istandsætte stuehuset. Foruden to boliger rummer stuehuset også et stort fællesrum og -køkken for Hvidelands medlemmer.

Retur til Torup Ulla og Ove er erfarne pionerer. De var for ca. 30 år siden i 1989-90 med til at starte den økologiske landsby i Torup, som nu hedder Økosamfundet Dyssekilde.

For 18 år siden rykkede parret teltpælene op og rykkede til Helsingør at udleve en drøm om at drive hotel og café.

"Det var for hårdt i længden. Vi er begge blevet 61 og begyndte at overveje, hvor vi gerne ville blive gamle," fortæller Ulla Kyhn og fortsætter:

"Vi var rigtig glade for at bo i Torup, og vi ville gerne bo i bofællesskab igen."

"Vi opdagede, at vi savnede det nære naboskab. Hvor man hjælper hinanden, knytter sig til hinanden på surt og sødt, og hvor man nemt finder folk danne fællesskaber med."

"Vi overvejede også Dyssekilde, men der er noget særligt ved at starte noget op sammen med andre, man knytter stærkere bånd end hvis man bare flytter ind et sted, som er etableret," fortæller Ulla Kyhn, som i øvrigt sammen med Ove glæder sig over, at der er sket en rigtig god udvikling i både Hundested og Torup i de mellemliggende 18 år.

Savnede fællesskab Mathias og Caroline har sat deres store hus i Værløse til salg for at flytte til Torup med deres to børn.

"Vi kom fra et kollegieværelse og flyttede ind i et stort hus tæt på skov. Men vi kom til at savne det tætte og hyggelige fællesskab, vi havde haft på kollegiet," fortæller Mathias

"Vi er også blevet mere miljøbevidste og har ikke det store behov for materialistiske ting, så vi begyndte at besøge forskellige bofællesskaber under opstart."

"I vinterferien lejede vi et hus i Økosamfundet Dyssekilde. Det var en rigtig god oplevelse. Der en god energi i Torup, uden at det opleves som stress og travlhed. Man er mere smilende og har tid til at stoppe op og snakke."

"Og børnene var trygge, de gik lige ud ad døren og begyndte straks at lege med de andre børn. Ellers det jo noget kræver aftaler.

"Og børnene sagde: Her vil vi gerne bo."'

"Det var mens vi var i Torup, at vi hørte om Hvideland. Vi var så oppe at kigge i juni, eller var det juli. Og så gik det stærkt! Huset blev sat til salg, vi er flyttet ind her, og børnene er begyndt i børnehave og skole," fortæller Mathias.

Borgermøde Lørdag 26. september kl. 15-17 bliver det muligt at hilse på de nye Hvidelandsbeboere - og nogle af de kommende.

Torup Ting indbyder til borgermøde med præsentation af planerne for Hvideland, som ny bæredygtig bydel med 80-100 lavenergihuse samt fælleshus.