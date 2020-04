Husk solbeskyttelse til børnene

Og forårssolen brænder faktisk mere end mange tror. Derfor er det vigtigt, at både forældre og personale i dagtilbud og på skoler husker at solbeskytte børnene.

Det er blevet forår, og mange børn er tilbage i dagtilbud og skole efter nedlukningen på grund af COVID-19. Men med genåbning følger mange nye forholdsregler og tiltag. Ét af dem er, at børnene skal være mere udendørs end de plejer – her er smittespredningen nemlig mindre end indendørs. Men med mere udendørsleg kommer også mere ophold i solen.

Det gøres ved, at børnene smørres ind i et tykt lag solcreme om morgenen og får en solhat med. Børnenes tøj bør også dække overarme og lår. Forældre kan med fordel smide en ekstra solcreme i skoletasken.

Allerede hjemmefra kan forældre være med til at sikre, at børnene solbeskyttes i institutionen eller skolen.

Skab solsikre rammer

Skygge er et afgørende element i solbeskyttelse.

Derfor er det vigtigt, at børnene kan finde skygge på udendørsarealer – specielt når solen er stærkest mellem kl. 12 og 15.

For at beskytte børnene mod solens stråler, kan institutioner og skoler skabe skygge ved for eksempel at hænge solsejl op, bygge huler eller opstille pavilloner.