Hundested udlignede i sidste minut

Det er meget muligt, at et enkelt point ikke batter det store i tabellen, men til gengæld må og bør det give Hundested et mentalt og moralsk boost fremadrettet, at det lørdag eftermiddag blev til uafgjort 2-2 mod sjællandsseriens tophold Herstedøster.

Således var det Herstedøsters første pointtab og samtidig kom Hundested på tavlen efter fire nederlag på stribe.