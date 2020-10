Nicolai Jægergaard og Lars Bonde stod for Hundesteds scoringer i lørdagens 2-4 nederlag.

Hundested tabte bundbrag

Hundested måtte tage til takke med et 2-4 nederlag, og det var en tyk streg i regningen for træner Michael Schou:

Det var et flot og velfortjent point som Hundested sikrede i sidste uges match mod sjællandsseriens tophold Herstedøster, men desværre kunne der ikke følges op på den stærke præstation, da Hundested i lørdags var på besøg hos bundholdet Fredensborg.

Rammer ikke dagen

"Fredensborgs sejr kan der intet indvendes imod, vi rammer ikke dagen og formår ikke at overholde de spillemæssige aftaler. Der bliver for mange individuelle forsøg på løsninger, og i det hele taget spiller vi ikke nogen særlig god kamp", lød det fra Michael Schou efter kampen.

Hundested fik ellers en fin start på kampen og midt i 1. halvleg bragte Lars Bonde Hundested på 1-0.

Men glæden var kortvarig, allerede på det efterfølgende angreb begik Rasmus Phillipsen straffespark og under et minut efter føringsmålet havde Fredensborg udlignet til 1-1. Det er en rigtig dårlig vane Hundested har, at indkassere mål lige efter de selv har scoret.

For at gøre ondt værre så indledte Fredensborg 2. halvleg med to hurtige scoringer, og scoringen til 3-1 afgjorde reelt kampen.

Fredensborg bragte sig også på 4-1 inden Nicolai Jægergaard fik pyntet på resultatet med reduceringen til 2-4.