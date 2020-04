Mange små virksomheder, ikke mindst butikker, er hårdt ramt under coronakrisen. Dinero har oprettet en hotline, hvor erhvervsdrivende kan få råd og vejledning f.eks. om reglerne for økonomisk kompensation. Arkivfoto.

Hotline til selvstændige

"Vi kan ikke producere håndsprit, masker eller afskærmning, men vi kan hjælpe på anden vis, nemlig ved at guide landets selvstændige erhvervsdrivende bedst muligt i at få den økonomiske kompensation, som de har ret til - og forhåbentlig kan vi være med til at hjælpe det lokale erhvervsliv i landets kommuner med at klare sig igennem denne krise på bedste vis. Vi har uddannet vores dygtige supportere i de nye regler, kaldt ekstra folk på arbejde og åbnet op for sluserne, så vi kan hjælpe alle dem, der vil hjælpes," siger Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero.