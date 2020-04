John Majgaard i sin vante rolle som holdleder for Hundesteds bedste mandskab Foto: Thomas Quvang

Holdlederen takker af

56-årige John Majgaard har forfattet sine erindringer i to særnumre til klubbladet - det næste projekt bliver en bog om Hundested Idrætsklub.

Halsnæs Avis - 12. april 2020 kl. 07:26 Af Thomas Quvang

”Det er John, har du tid”? En sætning der var ligeså sikker som amen i kirken, søndag efter søndag når Hundesteds førstehold havde spillet fodbold.

Det var før mails, sms’er og sociale medier, dengang blev resultater og referater givet pr telefon, når avisens sportsmedarbejder havde træffetid på redaktionen. Og var der en der var trofast, det er han i øvrigt stadigvæk, så var det John Majgaard, holdleder for Hundesteds bedste fodboldhold.

I to omgange En ofte overset, men så afgjort en uundværlig del af et team. En tjans som John Majgaard har passet i to omgange fra 1983-1986 og igen fra 2011 og frem til afslutningen af indeværende sæson. Her har John ’Holdleder’ varslet, at så er det slut: ”Ja, det er forbi, det er stensikkert. Jeg meldte det ud til spillertruppen ved den første træningssamling i januar”, fortæller John Majgaard. Og i forbindelse med, at John Majgaard lægger holdleder-tjansen på hylden, så har den 56-årige klubmand netop udgivet to særnumre af klubbladet. To særnumre der med knivskarp præcision fortæller om kampe og små detaljer i årene med John som holdleder. I alt er det blevet til 330 kampe med John bindeled mellem trænerteams og spillere. Fakta fortæller, at syv forskellige cheftrænere og præcis 119 1. holdspillere er det blevet til gennem årene med John som holdleder. Og selvfølgelig med antal spillede kampe ud for hver spiller og træner.

Fast på nethinden Der er selvfølgelig sportslige højdepunkter og nedture i sådan en årrække, ligesom der er oplevelser der står printet fast på nethinden: ”Der er naturligvis kampe jeg aldrig glemmer, og selvfølgelig husker jeg 7-2 sejren over FFK i 2016, hvor vi efterfølgende fejrede sejren på deres terrasse”, siger John og fortsætter: ”Men også en 1-0 sejr over Brødeskov i forårets sidste kamp i 2014. En sejr der sikrede oprykning, men hvor vi var afhængige af flere resultater inden oprykningen var sikker”, siger John der efterhånden har snakket sig varm: ”Tilbage i sæsonen 84 erindrer jeg en vanvittig kamp mod Taarbæk i Dyrehaven, det væltede ned med vand og stormede en ’pelikan’. Vi vandt 4-3 og sikrede oprykning til Serie 1. Jan Svendsen scorede to kasser og vores målmand Arne Andersen gled i det plørede målfelt og det kostede et mål”, fortæller John Majgaard som også nævner et par dystre minder:

Busulykken ”Jeg glemmer aldrig busulykken på vej til kamp i Helsingør i 1984. Ved St. Lyngby kom buschaufføren i en situation, hvor han enten ville støde frontalt ind i en række modkørende biler, eller ’lægge’ bussen i grøften. Han valgte det sidste”, fortæller John og tilføjer: ”Der var nogle fra holdet som måtte omkring sygehuset i Hillerød med knubs, men det var et mirakel at der ikke skete mere”, siger John der i samme moment fortæller: ”Sportsligt erindrer jeg nogle pinlige nederlag, bl.a. to 0-7 nederlag til Blovstrød og Gribskov, det var ikke sjovt”.

Husker med gru ”Og derudover husker jeg med gru den kamp mod B77 Rødovre i foråret 2016 der aldrig blev en kamp. Jeg lå selv på sygehuset efter en blodprop da jeg erfarede, at Hundesteds 1. hold for første gang i historien måtte udeblive fra en kamp, da det ikke kunne lade sig gøre at finde 11 spillere til en startopstilling – Det var aldrig sket, hvis jeg havde været frisk, om jeg så selv skulle have trukket støvlerne på”, siger John Majgaard.

Bog om HI Når holdlederarbejdet har en ende med udgangen af denne sæson, så er det ikke ensbetydende med, at John Majgaard siger farvel og tak til Hundested Idrætsklub. Nærmest tværtimod.

John Majgaard, der blev udnævnt som æresmedlem i Hundested Idrætsklub i forbindelse med klubbens 100-årsjubilæum har et nyt projekt på beddingen, klar til at blive søsat: ”Jeg har en drøm om at skrive en bog om Hundested Idrætsklub, jeg har kildemateriale i form af adskillige kampprogrammer, medlemsblade og forskellige udklip”, fortæller John Maigaard der har været med siden han som ganske lille snørede støvlerne for første gang. Det var på det gamle stadion ud mod Lynæs det startede, siden gik turen med op til stadions nuværende placering ved Hundestedhallen i 1971. Her spillede John Majgaard ungdomsbold fra pusling til yngling, men i stedet for at spille seniorbold valgte han at gå trænervejen og blive træner i klubbens ungdomsafdeling:

Specielt og særligt ”I alle de år, hvor jeg ikke har været holdleder på 1. holdet har jeg jo trænet alle klubbens ungdomshold, mere eller mindre”, smiler John Majgaard og han slutter: ”Og hver eneste gang nogle af ’mine drenge’ er blevet seniorer og har fået debut på førsteholdet, har det været stort for mig. Det glæder mig hver eneste gang de unge knægte trækker den blå trøje over hovedet, ligesom det glæder mig når de drenge der har været ude og prøve talentet af i andre klubber, vender hjem fordi det er noget specielt og noget særligt, at spille fodbold i Hundested”.