Hold formen ved lige med E-sport

Halsnæs Avis - 20. marts 2020 kl. 10:27 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Firmaet HYDR esport er gået online og fortsætter nu træningen af børn og unge, der sidder hjemme. Det giver børnene både adspredelse og sjov, samt ro til hjemmearbejdende forældre, der skal finde nye rutiner i dagligdagen i disse tider.

Dagligdagen er ligeledes blevet ændret for de mange børn og unge, der hver uge har gået til esport-træning.

Skuffede gamere HYDR valgte onsdag aften i sidste uge med øjeblikkelig virkning, at lukke virksomhedens tre esportcentre i det storkøbenhavnske område for at undgå smittespredning. Det betød en masse skuffede HYDR-medlemmer, der ikke kunne komme i esportcentret og få deres ugentlige træning med deres faste trænere.

Stor udfordring Firmaets dugfriske tilbud retter sig nu til børnefamilier i hele Danmark og er ikke kun koncentreret omkring de fysiske træningscentre. ”Det stod hurtigt klart for os, at vi stod med en stor udfordring og en helt ny virkelighed, som vi måtte tilpasse vores virksomhed til. For ikke at skuffe vores medlemmer har vi besluttet at kaste os ud i online træning", fortæller direktør i HYDR E-sport Victor Bruun de Neergaard. Han fortsætter: "Alt har sin begyndelse, men jeg er meget positivt overrasket over, hvor hurtigt både trænere, medlemmer og forældre har taget de nye muligheder til sig. Vi har allerede fået mange positive tilbagemeldinger fra forældre og fra medlemmer”.

Børn fra hele landet På baggrund af de positive erfaringer inviterer HYDR nu endnu flere børn og unge fra hele landet inden for til online-træning: ”Med forbud mod forsamlinger og begrænsninger i at være udenfor bliver vores initiativ særdeles godt modtaget af vores medlemmer. Forældrene lægger stor vægt på, at børnene får både seriøs og sjov esporttræning som adspredelse til hjemme-lektierne, mens forældrene selv får bedre mulighed for at passe deres arbejde under de nye vilkår. På den måde bidrager vi til rutiner og struktur i dagligdagen”, siger Victor Bruun de Neergaard. Læs meget mere om HYDR E-sport og deltagelse i undervisning via hjemmesiden: www.hydr-esport.com.