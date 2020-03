Hold afstand - også når du handler

"Pas på hinanden og vis hensyn," står der på skiltene.

Tiltagene for at begrænse corona-smitten er efterhånden mange, og et af de netop indskærpede tiltag er at holde afstand til andre.

Hos Meny i Hundested er løsninger sat i værk for netop at sikre afstand mellem kunderne.

"Det informerer vi om i butikken med blandt andet plakater for at sikre størst mulig spredning af kunder rundt butikken. Et af de steder vi har sat ind er afmærkning med striber ved kasserne. Det er lavpraktisk, men det virker," siger købmand Allan Hansen om nye striber med flere meters afstand på gulvet.

"Man er vant til at stå lidt tættere sammen i kassekøen, men det er altså slut nu, og med striberne markeres minimumsafstanden. Der har kun været nogle enkelte, som ikke helt forstod budskabet, men det respekteres af alle, og folk kan godt se alvoren i det," fortsætter Allan Hansen.

På infoskilte i butikken opfordres desuden til at bruge betalingskort fremfor kontanter for at begrænse kontakt, og lige som i andre butikker indskærpes det at holde afstand til hinanden, uanset om det er i kassekøen eller ved køledisken.