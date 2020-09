Det lyder meget godt at fastansætte flere i Hjemmeplejen og på plejecentrene for dermed at spare penge på dyre vikarer. Men så nemt er det desværre ikke, påpeges det i flere høringsbidrag fra medarbejderrepræsentanter. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: thodonal - stock.adobe.com

Høringssvar: Dårlig idé at spare på vikarer i ældreplejen

Effektiviseringsforslag til tre millioner kroner skydes ned af medarbejdere i Hjemmeplejen og på plejecentre

Halsnæs Avis - 30. september 2020

BUDGETFORSLAG "Ældreområdet skal styrkes. Det gælder både Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen og plejecentrene. Vi skal ansætte flere i faste stillinger og bruge færre, dyre vikarer."

Sådan sagde Steffen Jensen til Halsnæs Avis, da han første gang løftede sløret for det budgetforslag, han var på vej med.

Et forslag, der skulle give 3 mio. kroner i effektiviseringsgevinst.

At styrke ældreområdet, samtidig med at man sparer 3 mio. kroner, lyder næsten for godt til at være sandt.

Det viser sig da også, at der ude på plejecentrene og i Hjemmeplejen er en udbredt modstand mod forslaget. Det fremgår af flere høringssvar.

Medarbejderne på Hundested Plejecentre skriver, at det altid er godt at stræbe efter flere eksterne vikarer og flere fastansatte kolleger.

Men der er ikke øremærket nogen midler til eksterne vikarer:

"Den økonomi vi bruger til eksterne vikarer hentes fra vore daglige driftsbudget. Det er penge, som ville være gået til fast personale, hvis vi havde været i stand til at rekruttere i alle ledige stillinger," skriver Margit Hedelund, som næstformand i MED-udvalget på Hundested Plejecenter og fortsætter:

"Det giver ingen mening for os at fjerne 3 mio. fra området, for det er jo netop de midler vi skal bruge til at fastansætte personale med."

Samme pointe har MED-udvalget på Frederiksværk Plejecenter:

"Frederiksværk Plejecenter har ikke et vikarbudget. Størrelsen i forbruget af vikarer skyldes, at det ikke har været muligt at ansætte fast uddannet personale..."

En reduktion af lønkroner forbrugt til vikarer vil medføre færre medarbejdere på arbejde, konkluderer MED-udvalget.

Også medarbejderne i Hjemmeplejen advarer mod effektiviseringsforslaget.

Fast personale er bedre end vikarer, både i forhold til kontinuitet og faglighed, fastslår medarbejderne. Men konsekvensen af forslaget er, at man tager 3 mio. kroner af lønbudgettet.

"Hvis ikke vi kan fastansætte, er lønkronerne allerede taget, og der er mindre til vikarbrug - og bemandingen vil blive reduceret i forhold til i dag," skriver medarbejdersiden i MED og konkluderer:

"Forslaget vil få meget store konsekvenser for driften, kvalitet og trivsel. Hjemmeplejen er i forvejen skåret helt ind til benet, at tage yderligere (...) vil få mærkbare konsekvenser, da medarbejdere vil skulle kløbe endnu hurtigere end i dag."