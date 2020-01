Hjertestarter stjålet ved ældreboliger

Før jul mistede boligselskabet HAB en hjertestarter, som var opsat på en gavl ved ældreboligerne Skovbakken i Søndergade, Lynæs.

"Det er vi utroligt kede af, for hjertestarteren var sat op for at kunne redde liv, men nu er der bare et tomt skab, hvor den hang og kunne benyttes alle døgnets timer, hvis der var behov for det," fortæller formand Alice Jarndorf, HAB Hundested.

Hjertestarteren blev sat op ved Søndergade juli sidste år og er registreret på Trygfondens hjemmeside hjertestarter.dk med kort over placeringer, men nu er den altså ikke tilgængelig længere.

"En ny koster 20.000 kroner. Vi håber, at den stjålne hjertestarter dukker op igen - den er måske blevet smidt et sted og senere fundet. Den kan afleveres på ejendomskontoret i Høje Tøpholm," fortæller Alice Jarndorf og krydser fingre for, at det livreddende udstyr bliver afleveret.