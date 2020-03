Hjemmetræning hitter

Populær trænings-app

I Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI, DIF, TrygFonden og Nordea-fonden mærker man blandt andet stor efterspørgsel på hjemmetræning.

”Der er et stort ønske om at holde sig i gang, nu hvor foreningerne og fællesskaberne er sat på pause. Men det skal være meget konkret og let at gå til, hvis det skal passes mellem hjemmearbejde, børnepasning og andet praktik. Vores hjemmetræningsapp bliver hentet seks-syv gange oftere end den plejer, og der er stor interesse for hjemmetræningsvideoer på de sociale medier,” siger Maja Holm, der er adfærdskonsulent i Bevæg dig for livet.

Bevæg dig for livets ’Træn Selv App’ er blevet hentet 2649 gange de seneste to uger, svarende til over 150 om dagen. Normalt bliver den hentet 20-30 gange om dagen.