Hjemmeopvisning aflyst

Bakker op om tiltag

"Dette gør vi for at udvise ansvarlighed og for at bakke op om de tiltag, som Halsnæs Kommune har taget for at bremse spredningen af coronavirus", lyder det endvidere i den udsendte mail.

"Vi er naturligvis både kede af det og ærgerlige over, at vi ikke får afsluttet vores sæson på den festlige måde som vi plejer. Men som situationen har udviklet sig, kan det ikke være anderledes og vi føler os også overbevist om, at vores medlemmer har forståelse for beslutningen", siger formand for Hundested Gymnastik & Fitness Dita Dalmose.