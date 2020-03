Hjælpepakke til udfordrede virksomheder

IT-virksomheden Service 365 er rykket til Frederiksværk for få måneder siden og her i de coronaramte uger har direktøren Martin Jensen oplevet at der er IT- udfordringer hos mange virksomheder i forbindelse med øget hjemmearbejde.

"Siden statsminister Mette Frederiksen onsdag aften lukkede store dele af Danmark ned og sendte hundrede tusinder på hjemmearbejde, er IT blevet en faktor, som alle skal forholde sig tæt til. Og som hurtigt kan være afgørende for om arbejdsdagen lykkes eller ej," fortæller Martin Jensen fra Service365, der netop assisterer virksomheder med deres IT systemer.

Han oplever i øjeblikket en del usikkerhed og udfordringer hos en del virksomheder og deres medarbejdere: "Adgang til virksomhedens systemer og mulighed for kundemøder er noget af det, som driller rigtig mange i øjeblikket. Vi vil rigtig gerne give vores bidrag til at lette en smule på den situation, som mange er sat i og derfor har vi nedsat prisen på vores serviceabonnementer markant," fortæller han og er klar med en servicepakke til nedsat pris for at firmaerne kan få løst tekniske problemer og etablere f.eks. VPN-forbindelser, der gør det sikkert at koble sig på virksomhedens netværk, selv om man arbejder hjemme.