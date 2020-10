Herosbryderne savner action

I god form

Senest skulle de danske mesterskaber for drenge/pige/kvinder være afholdt i sidste weekend i Frederikshavn.

Men med de seneste retningslinjer sammenholdt med at Frederikshavn kommune lukkede ned for alle større arrangementer, så havde Dansk Brydeforbund ikke mulighed for at afvikle et DM.

"Rigtigt ærgerligt, såvel vores drenge som pigerne og kvinderne var i rigtig god form, og vi havde i Heros et håb om mange medaljer, især af den fine slags", fortæller Flemming Nielsen fra AK Heros.

I stedet måtte de lokale atleter 'nøjes' med en træningsweekend i klubben efterfulgt af god mad og masser af råhygge.