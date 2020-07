'Big is not important - Heros forever' - Edgar Melkumov og Flemming Nielsen sluttede fire års succesrigt samarbejde i Heros fredag aften.

Heros: Farvel til en ener

Følelsesladet fredag aften da AK Heros sagde farvel til træner Edgar Melkumov

Halsnæs Avis - 20. juli 2020 kl. 11:22 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Skal vi ikke bare sige det som det er - der var meget fugtigt på gulvet, da der blev sagt farvel til Edgar". Tårerne fik frit løb, da AK Heros fredag aften sagde farvel til Edgar Melkumov, der gennem de sidste fire sæsoner har trænet de unge Herosbrydere. Og som Flemming Nielsen udtrykte det ovenstående, så var det en svær afsked: "Børnene i Heros de elsker ham simpelthen, Edgar er ikke bare en god træner, men også et højt respekteret menneske. I sin tid i Heros har Edgar Melkumov formået at hæve såvel kvalitet og kvantitet", lød det endvidere fra Flemming Nielsen. Således er Heros indenfor de seneste sæsoner vokset massivt medlemsmæssigt og de unge atleter har fået en solid ballast med sig fra tiden under den populære træner.

Tilbage til toppen Formand for AK Heros Michael Ingel supplerer:

"Edgars brydekvaliteter og hans enorme engagement i klubben har bragt Heros tilbage til toppen af dansk og nordisk brydning. Han er respekteret af såvel forældre og brydere, og det er et stort savn, at Edgar rejser hjem til Polen". Det var daværende Heros-træner Szymon Kogut, der for fire år tilbage pegede på Edgar Melkumov som sin afløser i hæderkronede Heros. Dengang kom Edgar Melkumov til Heros med et fantastisk cv som aktiv bryder.

Fantastisk cv Fem polske mesterskaber og ti år som landsholdsbryder. En 5. plads ved junior-EM og en 7. plads ved junior-VM. Dertil imponeredne sejre over regerende verdensmestre. I sin tid i Heros er listen suppleret med yderligere et polsk mesterskab samt to danske mesterskaber.

Det er af familiære årsager, at Edgar Melkumov har valgt at vende tilbage til Polen.

Ingen afklaring Også co-træner Flemming Nielsen valgte fredag aften at drosle ned for trænergerningen i Heros, men 'Nilen' fortsætter, omend i mindre omfang, sit virke og engagement i klubben: "Nu var tiden kommet til det, jeg har haft et fuldstændig unikt samarbejde med Edgar Melkumov gennem årene, så for mig er det helt naturligt at sætte et punktum her", lød det fra Flemming Nielsen. I skrivende stund er der ingen afklaring på hvem der skal afløse Edgar Melkumov i Heros. Til at starte med er det Michael Ingel og Johnni Rasmussen som varetager træningen indtil en ny cheftræner præsenteres.