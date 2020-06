Helvedes aften: 64 atleter gik planken ud

Årets Hell Night bød på flere forskellige poster/lokationer, hvor deltagerne holdvis skulle testes på fysikken og samtidig psyken, uden at vide hvor længe strabadserne stod på. Noget der kræver et rigtig godt hoved. Freddy Hejgaard fortæller:

Seks timer med de hårdeste fysiske prøvelser, som slæben rundt på tunge træbjælker, tunge og komplet uformelige kampesten, løben rundt i terrænet med våde sandsække, eller endnu værre, vægtveste. Jo der var da muligheder for at 'slippe' for nogle af de fysiske prøvelser, men prisen var høj:

Det hårde program betød også mandefald undervejs. 28 deltagere måtte opgive at fuldføre, mange af disse faldt fra indenfor de første par timer: "Hvis man ikke er i form eller har forberedt sig ordentligt, så bliver det altså svært at gennemføre. Derudover var der nogle som måtte opgive som følge af skader opstået undervejs",

"Ingen af deltagerne har ure på, og ingen ved hvad der venter forude, de ved ikke om de får noget at drikke eller spise, og hvis de gør, hvad det så er. Så hovedet skal altså være med hele vejen. Og sparer man på kræfterne eller prøver at gemme sig i mængden, ja så falder straffen prompte".

Legender

Som noget helt nyt var der i år flere deltagere med en gylden trøje på med påtrykt navn, såkaldte 'legender'. Et tydeligt bevis på, at man som deltager har gennemført to Hell Nights gennem årene.

Og der blev holdt et ekstra øje med 'legenderne' som med deres erfaring var en solid støtte for de mindre rutinerede atleter. Moral og inspiration er en vigtig følgesvend når alle muskler gør ondt og hjernen fortæller et eneste ord - stop.

Øverst i dette hieraki står lokale Martin Theodorsen. Fredag gennemførte han sin ottende Hell Night, han er den eneste som har gennemført samtlige Hell Night arrangementer.

Men mon ikke at antallet af disse legender stiger betragteligt, i hvert fald var der flere gamle kendinge som efter de seks timers strabadser, kunne døbes i den specielle Hell Night dåseøl og derefter nyde kolde øl og grillpølser.