Hattrick-Steffen sendte MLI ud af pokalen

Det er som bekendt i pokalturneringen, at de undertippede hold har chancen for at drille favoritterne, og det sker da også i ny og næ, at David får ram på Goliath.

Mon ikke også forhåbningerne gik i den retning i Melby, da MLI torsdag aften tog imod Frederiksværk i landspokalturneringen, Sydbank Cup. På papiret var MLI klare 'underdogs' mod FFK på denne skønne sommeraften i Melby.