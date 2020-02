Hasselriis genvalgt som formand

Hundested Propeller A/S var ramme om Venstre Halsnæs' generalforsamling for nylig, og her blev det til genvalg til Steen Hasselriis på formandsposten.

Der var ingen modkandidater, og til bestyrelsen blev valgt Mette Kjerulf, Bitten Jørgensen og Lars Stegman.

I sin beretning glædede Steen Hasselriis sig over Venstres flotte valg ved EU-valget og Folketingsvalget, og Venstre er nu største parti i Nordsjælland.

Der er stigende medlemstal i Venstre Halsnæs, og desuden betonede han nogle nedslagspunkter for det kommende arbejde: Den grønne omstilling, at værne om arbejdspladserne, skattestop, ordentlighed, og det skal ikke blive dyrere at være dansker.

Venstres borgmesterkandidat Michael Thomsen supplerede med at fortælle om den kommunalpolitiske scene, hvor Venstre for eksempel arbejder for vækst og fortsatte effektiviseringer i den kommunale administration, så der bliver flere penge til velfærd.

"I byrådet vil Venstre fortsat arbejde konstruktivt for bl.a. disse mål," sagde han.