Julius Mygind vil gerne have andre unge til at forholde sig til konsekvenserne af misbrug.

Hash og stoffer blev en flugt

"Unge og stoffer - vejen ind og ud af et misbrug" er titlen på et foredrag med den tidligere misbruger Julius Mygind.

"Hashen og stofferne blev en flugt fra livet og resulterede i depression, social isolation og angst," fortæller han som optakt til et foredrag i UKC den 5. februar.

Siden 2015 har Julius Mygind holdt foredrag om sin vej ind og ud af et massivt hash- og stofmisbrug. Rusmidlerne gav Julius en pause fra det sociale pres, han oplevede at omverdenen lagde over ham, og fra det pres han lagde over sig selv. Særligt ønskede Julius at passe ind, hvilket resulterede i følelsen af aldrig at være god nok, pæn nok, dygtig nok eller sjov nok.

Hans foredrag henvender sig direkte til de unge, hvor han aktivt beder dem tage stilling til, hvilke konsekvenser de valg de træffer i dag, kan have for resten af deres liv. I sin hudløst ærlige fortælling sætter Julius Mygind fokus på, hvordan man kan støtte hinanden i at fravælge rusmidlerne i en verden, hvor konfrontationen med hash og kokain er alle vegne.

”Foredraget tilbyder de unge det fokus og mind-set, jeg selv manglede som ung,” siger han.

Det sker i Unge Kultur Centret på Syrevej, Frederiksværk, den 5/2 kl. 19. Foredraget er gratis, og der er max. 100 pladser.