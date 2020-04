Hash og kokain

En 25-årig mand fra Ølsted blev tirsdag aften standset, da han kom kørende ad Arresødalvej.

Her viste det sig, at manden var i besiddelse af hash og kokain. Ved en efterfølgende ransagning i mandens bolig blev der fundet yderligere hash og flere poser med kokain, og manden blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg.