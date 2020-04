Harald Nyborg-kæden sælger bl.a. værktøj, artikler til hus, bil og have. Arkivfoto

Harald Nyborg åbner butik i Frederiksværk

Varehuskæden Harald Nyborg er på vej til at åbne i Frederiksværk og søger i første omgang en butikschef til at varetage den daglige drift i den kommende forretning med forventet åbning i efteråret 2020.

Hen over foråret og sommeren ansættes mere personale, oplyser distriktschef Christian Johnsen, Harald Nyborg.