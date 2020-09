Har Liseleje landets bedste burger?

Der er en rigtig god grund til at sætte tænderne i en saftig burger i Halsnæs. Således er to spisesteder i Halsnæs med i opløbet om at kunne præstere intet mindre end Danmarks Bedste Burger.

I top ti

Det er Restaurant Maku og Lisestuens Café og Burgerbar, begge i Liseleje, der i skrivende stund begge er i top 10 i regionen 'Sjælland & Øer'. Og sammenlagt på landsplan er de to også godt med fremme.

Selve afstemningen begyndte 17. september og den løber frem til 1. oktober - herefter vil vinderne blive kåret.

Man kan således stadig give lokal støtte til de to lokale spisesteder.

Det foregår ganske enkelt - hvis man holder på at Restaurant Maku har landets bedste burger, så sendt en sms med koden 'BGR 127' til tlf: 92452404. Synes man at Lisestuens Café og Burgerbar fortjener den ærefulde titel så send sms med koden 'BGR 149' til tlf: 92452404.

Og er man i tvivl, så er der intet til hinder for, at man giver begge spisesteder en sms med på vejen.

Og på hjemmesiden www.opdagdanmark.dk kan man hele tiden følge den aktuelle stilling.