Handicappede børn har også bedsteforældre

HALSNÆS For fem år siden blev Linda og Jørgen Klarskov bedsteforældre til en lille dreng - Markus. Men ikke alt var, som det skulle være: Lille Markus viste sig at være handicappet med en sjælden kromosomfejl. Han var bare 14 dage gammel, da han fik stillet diagnosen prader-willis syndrom.

"Samtidig med at vi var i chok over, at Markus ikke var som andre nyfødte, følte vi jo også en stor kærlighed til ham og omsorg for ham. Der var en masse forskelligrettede følelser."