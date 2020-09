Halsnæskoret synger igen

"Nu er det imidlertid atter muligt at mødes og få rørt de rustne stemmebånd," lyder det i en pressemeddelelse fra koret.

Går du og tænker på, om korsang måske er noget for dig, så er du velkommen til at kigge ind i gymnasiets aula ugen efter, altså onsdag 9. september kl. 19.

Halsnæskoret synger 3- og 4-stemmige sange. Det er ikke et krav, at du kan læse noder, men en fordel, hvis du er i stand til at ramme de samme toner som resten af koret.