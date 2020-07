Der findes læse-apps, der kan støtte barnets læring og læsning. Men undgå digitale læsesider med pop up-reklamer, der afleder opmærksomheden. Foto: Henrik Dithmer.

Halsnæsbørn har brug for at få styrket deres læselyst

Afgangseleverne i Halsnæs scorer lave karakterer i læseevner. Det er vigtigt at børnene øver sig - også i sommerferien - lyder rådet fra læseeksperter

BØRN En 9. klasseselev i Halsnæs Kommune scorer i gennemsnit karakteren 4,8 i læsning. Ifølge to læseeksperter er vejen til bedre karakterer brolagt med et større fokus på læselyst.

Der er lang vej til topkaraktererne i læsning for den gennemsnitlige 9. klasse-elev i Halsnæs. Med en tung 91. plads på en liste over landets 98 kommuner scorer en gennemsnitlig 9. klasseselev fra Halsnæs Kommune ikke højere end 4,8 i karakterer for deres evner til at læse.

Børn er styret af lyst Ifølge to læseeksperter er der god grund til at styrke læselysten hos kommunens børn og unge. Og især i sommerferien, hvor mange børn bliver dårligere til at læse, fordi de ikke øver sig.

"Læsning bliver ofte talt om som en pligt eller en lektie, og det kan være demotiverende for mange børn. Det er meget mere vigtigt med et indhold, børnene har lyst til at læse om. Pligten i sig selv er sjældent en langtidsholdbar motivation for barnet," siger læsevejleder Kristina Kristensen fra Læsekarrusellen.

James Tavendale, redaktør på læsesiden pickatale.dk, understreger, at forældre i Halsnæs Kommune skal tænke mere underholdning ind i børnenes bogvalg.

"Børn er styrede af lyst, så hvis en bog skal kunne holde fast i opmærksomheden, bliver den nødt til at være underholdende og fange barnets interesse. Vi kan se, at de bøger, der klarer sig bedst hos os, er dem med spændende emner og kendte figurer som eksempelvis superhelte. Det er historier, som børnene kender og elsker, og derfor virker de," siger James Tavendale.

Gode råd til at styrke læselysten

De to læseeksperter har samlet fire råd til forældre, der ønsker at fremme deres barns læselyst i ferien:

1) Lad dit barns interesse styre bogvalget. Børn er spontane og kan lide bøger om populære emner og figurer, som de kender. Finder de en bog, de kan lide, vil de typisk gerne læse flere af samme slags. Det kan være en fordel at gå i gang med serier og have adgang til et stort udvalg af bøger.

2) Læs teksten højt for dit barn med 'skuespillerstemme', så dit barn kan leve sig ind i historien. Højtlæsning udvider ordforrådet og fremmer børnenes forståelse af, hvad de læser, hvilket igen virker positivt på deres lyst til at læse. Peg på ordene, når du læser dem, uden at det går ud over det naturlige flow.

3) Forstår dit barn handlingen? Nogle børn bruger så mange kræfter på at få bogstaverne til at blive til lyde, at de ikke lægger mærke til handlingen. Men det er afgørende for dit barns læselyst, at han eller hun forstår historien, så tal med dit barn om indholdet.

Ved nogle læseapps er der små tests eller quizzer om handlingen, som kan hjælpe forståelsen på vej.

4) Gør læsning til en rutine. I en lang sommerferie smelter dagene sammen, og mange børn ender foran skærmen. Men børn elsker at opretholde rutiner, og læsning er en rutine ,der tilmed styrker ordforrådet og barnets skolegang.

Rutiner for børn skal være lette at udføre. Så vælg alderssvarende bøger, og hav mange af dem, eller brug en læseapp, der kan indstilles til barnets alder. Undgå digitale læsesider, der har pop up-reklamer, da det afleder opmærksomheden.