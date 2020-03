Halsnæs under vand: Satellitter afslører oversvømmelser

Det har silet ned nærmest uafbrudt de seneste måneder, og den megen regn har sat sine spor i landskabet flere steder.

Også her i Halsnæs hvor regnvandet har samlet sig i større vandhuller, og det er især tydeligt på lavt liggende områder som f.eks. ved Torup og strandengene mellem Sølager og Hanehoved.

Oversvømmelserne ved kysten kan også hænge sammen med forhøjet vandstand i fjorden, men overordnet set giver DHIs data nogle hints behov for blandt andet kystsikring og afvanding, når der kommer større vandmængder.

På baggrund af satellitbilleder har Dansk Hydraulisk Institut (DHI) udgivet kort med oversvømmelser, og det er tydeligt, at der ligefrem er sket nogle oversvømmelser i landskabet.

Kortudsnittet viser oversvømmelser registreret lokalt den 23. februar, og klikker man ind på hjemmesiden labs.dhi-gras.com/dkfloods er det muligt at se større kortudsnit og se, hvordan oversvømmelser har udviklet sig over tid.