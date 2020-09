Halsnæs støtter brysterne igen

Paraplyen kl. 10.00 – 14.00: Lyserødt familiecykelløb, børn, forældre og bedsteforældre er velkommen. Voksne kr. 50,- børn kr. 25,-. Distancen er 15 + 16 km hvis begge sløjfer gennemføres. Frederiksværk hallen kl. 9.30: Den lyserøde snor klippes over kl . 9.30 – 13.00 Familiemotion i Frederiksværkhallen kl. 10.00 – 11.30 ”Zumba toning” m.m. kl.12.00 – 13.00 Tai Hi Chuan kl. 13.00 Indsamlingsbøtterne åbnes og hele ugens resultat opgøres Frederiksværk motionscenter: Kl. 08.30 – 13.00 Lyserød Bootcamp – tematræning ”bryst”. kl. 08.30 – 13.00 Lyserød Dancefit Loop Frederiksværk: kl. 9.30 – 11.30 Mave, Balle, Lår fedtforbrænding på parkeringspladsen ved LOOP.

Havbadere og Beha støtter brysterne

Havbadet i Lynæs Havn er for første gang gået med i Lyserød lørdag og samler dermed penge ind i den landsdækkende kampagne Støt brysterne.

Klubben har fået tildelt 50 lyserøde badehætter med logo fra Støt Brysterne og Halsnæs Avis: "Og så har vi været så heldige at vores nabo Mikkel Beha vil skrive sin autograf på badehætterne. Så kom ned på terrassen ved siden af havnekontoret, badehætter koster 25 kroner stykket, og derefter er der mulighed for at indvie hætterne med det samme i havbadet."

Det starter kl. 11.

Ved Gubben i Hundested kommer Ballon Einer på besøg kl. 10-12 Lyserød Lørdag. Han laver trylleri og drilleri i børne- og voksen højde.

Hold øje med flere aktiviteter i næste uges avis....