Jo mørkere rød, jo mere er budgettet op det specialiserede område overskredet i 2019. Halsnæs Kommune er blandt ret få kommuner, som har kunnet holde budgettet på dette område. Grafik: Altinget.dk

Send til din ven. X Artiklen: Halsnæs har styr på svært område Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsnæs har styr på svært område

Otte ud af 10 kommuner overskred i 2019 budgettet på det specialiserede voksen- område - men ikke Halsnæs

Halsnæs Avis - 26. maj 2020 kl. 14:00 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Altinget har med baggrund i tal fra Vive (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) set på, hvor gode danske kommuner er til at holde deres budgetter på det specialiserede område, der omfatter borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I alt har 81 ud af 98 kommuner overskredet budgetterne på det specialiserede socialområde for voksne i 2019. Over halvdelen af landets kommuner har overskredet deres eget budget med mere end fem procent, skriver Altinget.

Styr på udgifterne Som en af de få kommuner i landet har Halsnæs brugt færre penge end budgetteret på området "Voksne med fysisk eller psykisk handicap".

Af 2019-regnskabet for Halsnæs Kommune fremgår det, at mindreforbruget for dette område er på 1,7 mio. kroner.

Socialchef Jakob Jensen har denne forklaring:

"Vi er blevet bedre til at forudsige udgiftsbehovet - der er bedre styr på udgifterne, som kommer. Det er tilmed brugt lidt færre penge end budgetteret, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi er lykkedes med at hjælpe flere borgere i eget hjem, i stedet for botilbud udenfor kommunen. Center for Voksenstøtte tager ud hos borgeren i op til 20 timer om ugen, men det er stadig billigere end botilbud og samtidig bedre for borgeren, der kan blive i egen bolig. Det er en del af forklaringen."

"Vi har også genåbnet Havlit i Hundested, som er et bofællesskabet for psykisk syge unge op til 30 år. Her har vi ni borgere boende, hvoraf flere typisk ellers havde været henvist til et bosted udenfor kommunen," fortæller Jakob Jensen.

Her i 2020 ventes udgifterne til det specialiserede område i Halsnæs Kommune at stige, idet priserne for botilbud er stigende, og flere borgere ventes at få støttebehov. Men der er sat penge af i budget 2020, understreger Jakob Jensen.