For Tothaven besøgsgård og gårdmejeri er det en daglig udfordring at komme igennem f.eks. bogføring på grund af langsomt og ustabilt netværk. Arkivfoto.

Halsnæs-borgere går sammen om bedre bredbånd

Erhvervsdrivende, sommerhusejere og fastboende i Hald, på Torupvejen og i Kikhavn vil søge støtte fra Bredbåndspuljen

13. juli 2020

HALSNÆS Corona-krisen har for alvor vist, hvor vigtig et hurtigt og stabilt internet er. Mange har kunnet arbejde hjemme, holde virtuelle møder med kollegaer, venner og familie fra sommerhuset, gå til lægen og streame video via nettet.

Desværre har krisen også bekræftet mange i, hvor dårlig nettet er fleree steder i Halsnæs.

Gruppe dannet For et par uger siden dumpede et brev fra Energistyrelsen ind i mange Halsnæs-borgeres ebokse. Brevet var en opfordring om at søge støtte til bedre bredbånd og var sendt til adresser med dårligt net og uden planer for forbedring. Det har fået en gruppe borgere til at gå sammen om projektet "Bedre bredbånd i Halsnæs Nord".

Gruppen, som omfatter sommerhusejere, lokale erhvervsdrivende og fastboende, har deltaget i Energistyrelsens informationsmøde om bredbåndspuljen og er i dialog med Halsnæs Kommune om opbakning til projektet.

Målet er at søge støtte fra bredbåndpuljen i 2020 til etablering i Hald, på Torupvejen og i Kikhavn.

Hurtigt og stabilt netværk er en nødvendighed

Tidsfristerne er korte, og det haster med ansøgningen, da det er usikkert om bredbåndspuljen videreføres på næste års finanslov.

"Et hurtigt og stabilt net er en nødvendighed for mange sommerhusejere. Dette gælder uanset om man lejer sit hus ud eller selv bruger det, men også når man får besøg af børn og børnebørn, eller når huset skal sælges", siger Bente Wennerberg, som er formand for en af de mange deltagende grundejerforeninger i Hald.

Hun peger desuden på, at hjemmearbejde giver mulighed for at forlænge sæsonen for mange, ligesom nettet bl.a. gør det muligt at overvåge huset og styre varmepumpen, når man ikke er der selv.

Hurtigt og stabilt bredbånd er også en væsentlig faktor for at tiltrække og fastholde fastboende og for at udvikle det lokale erhvervsliv, fortæller Kaspar Krogh, som driver Slettebjerggaard Ridecenter på Torupvejen:

"Alle vores kunder, både rideforening og private kunder, forventer adgang til et hurtigt internet. Det kan vi slet ikke tilbyde nu. På længere sigt tror jeg, forventningen vil stige og at dem, der ikke kan tilbyde hurtigt internet, vil falde bagud af dansen. Det er ærgerligt ,hvis resultatet bliver, at vi bliver fravalgt, når vi i øvrigt har gode og tidssvarende faciliteter," siger Kaspar Krogh.

Jakob Mejner Olsen, som driver Tothavens besøgsgård og gårdmejeri sammen med sin kone Pernille Feilberg, supplerer:

"Vi er helt afhængige af et hurtigt og stabilt internet i vores virksomhed, både til betalingsløsningerne i vores butik og café og i vores administration, hvor stort set alle værktøjer er online-baserede. Lige nu er det en daglig udfordring at komme igennem eksempelvis bogføring. Selv en dankort-transaktion i butikken kan ofte være en temmelig langsommelig affære, " fortæller Jakob Mejner Olsen.

Borgere, som er interesserede i af følge eller deltage i arbejdet, kan melde sig ind i Facebook-gruppen "Bedre bredbånd i Halsnæs Nord".