Halsnæs Big Five med kronhjorte og bævere

Naturstyrelsen har lanceret en Big Five med de største dyr i den danske natur: Bisonokser, vilde heste, kronvildt, ørne og spættet sæl.

Vildt levende okser og heste findes ikke i Halsnæs' natur, men skulle man lave en lokal big five kunne et dyr som bæveren komme med på listen?

"Ikke rigtigt, men vi kan da nævne både bævere og isfuglen som nogle af de bemærkelsesværdige dyr i Halsnæs' natur, selv om de ikke formelt hører til Big Five-kategorien," siger skovfoged Ole Andersen, Naturstyrelsen Nordsjælland, og viser vej til nogle af deres levesteder.

"Der bor en bæverfamilie i Dronningholm Mose på Arrenæs, og der findes flere bævere i og omkring Arresø, omkring 50 i alt," beretter han om de store gnavere, der oprindeligt kom fra Tyskland og blev sat ud ved søens bredder, hvor de efter godt 10 år har formeret sig.

Skovfogeden nævner den lille blå/brune isfugl som et bemærkelsesværdigt indslag i skoven langs kanalerne, især ved Arresødal: "Isfuglen er en attraktion for mange fuglekiggere."

Kronhjortene er de største dyr i Halsnæs' natur, og der er efterhånden mange af dem.

"De trives, og kan ofte ses på markerne ved Grønnæsse Skov, men flokkene færdes nu i et ret stort område. Ude ved Sandet på markerne mellem Vinderød og sommerhusområdet findes en brunstplads, og her kan man i sensommeren opleve nogle af de store kronhjorte med hele haremmet," fortsætter Ole Andersen og kan berette, at havørnen formentlig er kommet til Halsnæs.

"Der har været ynglende par i Nejede Storskov på den anden side af Arresø, men det lader til, at de blevet forstyrret af de mange mennesker, der er begyndt at besøge skovene her i coronatiden. Nu bliver der oftere set havørn på Arrenæs, og det ser ud til at mindst en ørn har slået sig ned ved Auderød. Der skulle derfor være gode chancer for at opleve havørne fra fugletårnene ved Ågabet og ved Auderød," melder skovfoged Ole Andersen, der har stiftet bekendtskab med det sidste big five-dyr - den spættede sæl - på bl.a. kajakture.

"De kan være nysgerrige og komme ret tæt på ude på vandet. Nogle gange kan de også opleves på strandene, på bådebroer hvor de ligger og dovner, og et stykke ude i Kattegat ved Hesselø - som jo også hører med til Halsnæs Kommune - findes et rev med mange sæler," forklarer skovfogeden.

I sommertiden har der været eksempler på, at der fundet forladte sælunger på strandene, og her lyder rådet fra Naturstyrelsen: Lad dem være i fred - sælmor er bare ude på havet for at finde føde.