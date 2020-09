Hal-lukning: Foreninger flyttes

I løbet af mandagen fik foreninger med tilknytning tll Hundested Hallen besked om, at hallen lukkes på ubestemt tid, og det har medført ændrede træningsforhold for hundreder af foreningsmedlemmer.

Flere af idrætsforeningerne har netop startet sæsonen, men indendørs aktiviteter måtte straks aflyses eller rykkes udendørs, og fodboldklubben HI meddelte spillerne, at der skulle klædes om hjemmefra, da omklædningsrummene ikke kunne benyttes.

"Med udgangspunkt i nedenstående er vi i fuld gang med at finde løsning på omklædningsrum, boldrum etc.," lød det i en meddelelse fra HI til medlemmerne med henvisning til Halsnæs Kommunes officielle udmelding om hal-lukningen, der skyldes at en dobbelt tagkonstruktion med solceller muligvis ikke kan bære, og der derfor er risiko for sammenstyrtning.

"Hundested Hallen har mange brugere, som fra i dag ikke kan benytte hallen til indendørsaktiviteter. Halsnæs Kommune arbejder i øjeblikket på at finde en løsning ved at tage øvrige kommunale haller i brug, og så snart den ligger klar, vil det blive meldt ud til de berørte idrætsforeninger. Det er forhåbningen, at der for de fleste er fundet en anden løsning i løbet af denne uge," lød det i en pressemeddelelse mandag.

Opdateres...