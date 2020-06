Halsnæs Kampsport Center flytter over på den anden side af Hundestedvejen. Fremover er der cirkelspark og håndkantslag på Hanehovedvej Foto: Thomas Quvang

Håndkantslag på Hanehoved

Halsnæs Kampsport Center flytter fra Industrihaven til Hanehovedvej

Halsnæs Avis - 09. juni 2020

"Jamen jeg indrømmer da blankt, at jeg måtte fælde en tåre da døren blev lukket og låst for sidste gang, det er nogle lokaler som efterlader mange minder". Det var en hudløs ærlig formand for Halsnæs Kampsport Center, Wickie Schwartz, der for ganske nylig afleverede nøglerne til kampsortcentret på adressen Industrihaven 3 til ejeren. Det var i fuldstændig overenstemmelse med ejeren af lokalerne, at tiden som kampsportcenter i det 'gamle avishus'var forbi, men det var med vemod:

Ingen 'hard feelings' "Selvfølgelig er det svært at sige farvel til disse fantastiske forhold, men vi har jo hele tiden vidst, at sådan var det. Og der er på ingen måde nogle 'hard feelings' overfor udlejer, tværtimod vi har gennem årene haft et rigtig godt forhold", siger Wickie Schwartz. Til august er det fem år siden, at lokalerne på Industrihaven 3 blev indviet som kampsportcenter. Dengang var det fire klubber som flyttede ind under samme tag. Karate, boksning, judo, kampfitness og mix-fight delte tider og lokaler mellem sig. I den forløbne tid er der sket en masse, bokseklubben er flyttet 'hjem' i Frederiksværkhallen, men til gengæld bød centret på flere forskellige hold og træningsformer, fra tidlig morgen til sen aften såvel i hverdage som i weekends.

Jagt på egnede lokaler Nu er det forbi i de lokaler, hvor det hele startede. Men det er ikke ensbetydende med, at kampsportcentret er nedlagt - tværtimod: "Vi har vendt hver en sten gennem længere tid for at finde egnede lokaler, og vi ender så her på Hanehovedvej 52B", siger Wickie Schwartz foran indgangen til de lokaler der om et par måneder skal byde de omkring 150 medlemmer indenfor til en ny sæson. Wickie fortsætter:

Travl sommer forude "Vi er allerede i gang med at klargøre lokalerne, alt er flyttet fra Industrihaven og hertil, men det er klart, at her er en del arbejde der skal gøres hen over sommeren, heldigvis er vores medlemmer meget hjælpsomme, men igen, det bliver en travl sommer", smiler formanden. Og det er ikke kun vemod over et farvel til de gamle lokaler som fylder i disse dage, at flytte til nye lokaler åbner op for flere nye muligheder og fordele:

Fint fællesrum "Selve lokationen er simpelthen perfekt, her er rigtig gode parkeringsforhold, og samtidig ligger lokalerne lige ved siden af Hanehoved Station, så man slipper for at krydse Hundestedvejen, hvis man har taget toget til træning", fortæller Wickie og fortsætter: "Areal-mæssigt betyder flytningen, at kvadratmeterne er fordelt lidt anderledes, det betyder at vi kan indrette diverse depotrum samt vi kan lave mødelokaler og rum udelukkende til de unge medlemmer. Desværre må vi dog give afkald på vores vægttræningslokale, husets indretning gør, at det må vi droppe, til gengæld får vi et superfint og stort fællesrum med plads til hyggelige og sociale arrangementer", siger Wickie Schwartz. Det første af disse sociale arrangementer kan meget vel blive når dørene åbnes til det nye kampsportcenter, forhåbentlig omkring 1. september:

Opstart og fødselsdag "Alt afhængig af coronakrise, forsamlingsforbud og restriktioner omkring indendørs idræt og specielt kampsport, så er det planen, at vi skal åbne op til en ny sæson i august/september, så slår vi to fluer med et smæk og holder kampsportcenterets fem års fødselsdag samtidig", slutter Wickie Schwartz.