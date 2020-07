Efter to oprykninger og en klubrekord takker Steen 'Store' Jørgensen af som assistenttræner i Hundested.

HI: Nyt setup på trænerfronten

Efter klubrekorden med den bedste placering nogensinde, en 4. plads i sjællandsserien, fortsætter Michael Schou i spidsen for 1. holdet i Hundested Idrætsklub.

Steen 'Store' Jørgensen har valgt at stoppe. 'Store' har sat et flot aftryk i Hundested, hvor klubben er glade for alt det han har tilført og bidraget med gennem en flot periode med senior 1.

Som afløser er tilknyttet Michael Jægergaard, der efter en periode som U21 og 2. holdstræner i klubben nu bliver tilknyttet senior 1.

Michael Jægergaard er et særdeles kendt træneransigt i Halsnæs, og han har takket ja til at fremover være med til at flytte senior 1 yderligere.