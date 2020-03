Rektor på Frederiksværk Gymnasium og HF, Peter Brink Thomsen. Eleverne i baggrunden er forlængst sendt hjem - al undervisning de næste to uger foregår virtuelt. Arkivfoto.

Gymnasiet lukket - men der undervises fortsat

Gymnasie- og HF-elever følger deres normale skema, de sidder bare derhjemme

Halsnæs Avis - 13. marts 2020

UDDANNELSE Corona-truslen har lukket alle skoler i landet, herunder Frederiksværk Gymnasium og HF. Statsminister Mette Frederiksen udmeldte onsdag aften en stribe vidtrækkende tiltag for at begrænse smittespredningen af coronavirus i Danmark mest muligt. Et af disse tiltag er lukning af landets uddannelsesinstitutioner i foreløbig to uger - fra senest fredag.

"Vi besluttede med det samme, at lukke for elever allerede torsdag i stedet for fredag. I stedet brugte vi torsdagen på at planlægge den virtuelle undervisning, som nu finder sted," fortæller rektor for Frederiksværk Gymnasium og HF, Peter Brink Thomsen.

3 g'erne I dag fredag 13. marts er gymnasiets 3. g'ere startet på deres SRP (studieretningsprojekt), som omfatter to fag og er den sidste af tre store selvstændige opgaver. Et forløb på 14 dage.

"3. g'erne skulle alligevel arbejde hjemmefra de næste 14 dage, men SRP skulle være indledt fredag formiddag med et modul her på skolen, hvor eleverne åbnede opgaven, skrev dispositioner og lavede planlægningskalender for arbejdet," fortæller Peter Brink og fortsætter:

"Men nu kommer til hele til at foregå virtuelt hjemmefra. Eleverne har fortsat ret til minimum to gange 20 minutters skemalagt vejledning, men det bliver nu virtuel vejledning via Skype eller pr. telefon, alt efter hvad vejlederne fortrækker og mestrer bedst.."

"Herudover har de mulighed for løbende at kommunikere med deres vejledere via sms, messenger eller mail."

Undervejs i SRP-forløbet var også planlagt en work-shop på skolen. Den arbejdes der nu på at få sat op, så den skal gennemføres virtuelt, oplyser gymnasierektor Peter Brink.

1. g'ere, 2. g'ere og HF'ere Alle øvrige elever, dvs. eleverne i 1. g og 2. g, samt 1. HF og 2. HF, følger deres almindelige skoleskema:

"Hvis man f.eks. har engelsk i første lektion, så logger man på hjemmefra kl. 8.15, og så ligger der en tekst og en opgave, man skal arbejde med til modulet slutter kl. 9.45," fortæller Peter Brink og fortsætter:

"Har man spørgsmål til sin lærer, kan de sendes på mail eller man kan kommunikere på Lectio, som er skolens IT-platform."

"Skemaet følges 100 procent, og deltager eleverne ikke aktivt, så kan de stadig få fravær."

Elever hjem fra studieture Frederiksværk Gymnasium og HF har haft fire klasser af sted på studieture, mens coronasituationen har udviklet sig fra dag til dag.

En 2. g-klasse skulle egentlig have været til Kina, men det blev på grund af smitterisikoen ændret til en Madrid-tur.

Men coronatruslen fulgte med, idet antallet af smittetilfælde i Spanien steg voldsomt, mens eleverne var i Madrid.

"Jeg flere gange var i telefonisk kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som gav grønt lys til at fortsætte turene som planlagt, da elever og lærere ikke var i fare, så længe de fulgte myndighedernes vejledning om hygiejne m.m.," fortæller Peter Brink, som oplyser, at de 25 elever kom hjem fra deres studietur torsdag aften, og alle meldes i god behold.

Yderligere tre gymnasieklasser kommer hjem fra studieture i dag fredag fra henholdsvis Dublin (Irland), Edinburgh. (Skotland) og Krakow (Polen). Ingen af disse lande er blandt de hårdest coronaramte.

Ingen smittetilfælde "Vi har hørt, der går rygter om, at nogle af vores elever skulle være corona-smittede. Men hverken jeg eller andre har kendskab til, at det skulle være tilfældet," fastslår Peter Brink og fortsætter:

"Vi havde en elev i 1. g, som tog hjem onsdag formiddag, da han følte sig syg. Han havde været på skitur i Østrig, og er derfor blevet testet. Jeg har lige netop fået at vide, at han er blevet testet negativ og er altså heldigvis ikke smittet."