Gudstjeneste under åben himmel

"Men da mange andre aktiviteter pt. er rykket ud i det fri, tænkte vi, at naturligvis kan også en gudstjeneste foregå under åben himmel," fortæller Rikke Lena Ruff, pædagog og aktivitetsmedarbejder.

"Vi havde sat havestole frem på græsset og fået robotplæneklipperen til at holde et hvil. Præcis kl. 14.30 trak skyerne væk fra himlen og solen skinnede ned på os i haven - næsten som bestilt.

Organisten havde sit el-piano med og indrettede sig i vores besøgstelt, korsangeren fandt et godt sted på plænen at stå, kirketjeneren omdelte et til lejligheden kopieret salme-hæfte, og præsten fik et havebord at stå ved," fortæller Rikke Lena Ruff og fortsætter: