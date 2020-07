Gratis golf hele august

Asserbo Golf Club har fået bevilliget 26.000 i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje, og dermed er der lagt op til en måned med gratis introduktion til golfspillet.

Klubmanager Annie Christensen ser især frem til, at Asserbo Golf Club nu kan give alle i kommunen mulighed for at prøve kræfter med golfsporten:

”Med tilbuddet om en måneds prøvemedlemskab i klubben med frit spil på lille bane, lån af udstyr og gratis træning på begynderhold, glæder vi os til introducere interesserede til den sjove og familievenlige sport, som henvender sig til alle aldersgrupper og inden man får set sig om, har man fået sig en masse god motion, frisk luft og nye bekendtskaber – det er en god oplevelse vi gerne vil dele med flere beboere i Halsnæs kommune”.

Man kan tilmelde sig forløbet og et opstartsmøde via mail til agc@agc.dk, på telefon 47721490 eller ved henvendelse i klubben, inden der startes op med et møde den 3. august kl. 15-16 i klubben, hvor der informateres om planerne for træning og turneringer.

Asserbo Golf Club har modtaget bevillingen fra en foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kroner til projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.