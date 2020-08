Gratis færgeture udløser passager-rekord

Hele juli har gående og cyklister kunnet kommet gratis med færgerne som led i Folketingets turismesommerpakker, og det tilbud har rigtig mange benyttet sig af på de lokale færgeruter over Isefjorden og Roskilde Fjord.

Hundested-Rørvig Færgefart kan melde om stor vækst i antallet af passagerer.

”Det er blevet en rekordmåned med i alt 126.000 passagerer, hvor vi på en normal juli måned har omkring 85.000 passagerer, så der er tale om en ganske stor stigning,” fortæller overfartsleder Bo Andersen.

”Til gengæld har vi haft lidt færre biler med, men det kan godt skyldes, at mange færgepassagerer har stillet bilerne på havnene i Hundested og Rørvig, hvorfra de er gået om bord og fået gratis ture,” fortsætter overfartslederen.

Da sommerpakken blev meldt ud, var der lagt op til, at færgeselskaberne skulle kompenseres økonomisk ud fra sidste års passagertal.

”Men det gjorde vi indsigelser imod ud fra formodningen om, at gratis ture kunne øge passagertallet markant. Det endte med kompensation udfra et budgetteret antal, hvor vi ramte ret præcist med de 126.000,” siger Bo Andersen, Hundested-Rørvig Færgefart.

På Sølager-Kulhuse færgeruten er passagertallene endnu ikke opgjort nøjagtigt, men meldingen lyder foreløbig på "omkring dobbelt op" i forhold til samme periode sidste år.

Som led i aftalen om kompensation skal færgeruter indberette tallene til Trafikstyrelsen senest medio august.