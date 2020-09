Gratis besøg på gården

Besøgsgården Tothaven ved Hundested er klar med to arrangementer i samarbejde med Halsnæs Kommune som led i sommerens gratis aktivitetstilbud.

Det sker to onsdage i træk, nemlig den 16. og 30. september kl. 15-18, hvor de besøgende børn og familier kan opleve gården i deres eget tempo, hoppe i halmen, få en træktur på en af gårdens ponyer, slappe af i hængekøjerne, kæle med de mange små og større dyr, smage is lavet af mælken fra gårdens malkegeder. Is og ost fremstilles på gårdens mikromejeri. Tothavens ejere og de unge dyrepassere er desuden klar til at fortælle om dyrene og hvordan man passer dem.