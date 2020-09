Gør klar til Harald Nyborg-åbning

Ombygningen af ejendommen på hjørnet af Industrivej har stået på i flere måneder, og efter afsluttet byggeri er alle varerne nu ved at komme på plads før åbningen af den nye Harald Nyborg -butik i Frederiksværk.

"Selv julevarerne er kommet på hylderne allerede," konstaterer Dennis Flint-Hallas, som blev ansat som butikschef i juli og siden har været med til at ansatte godt 20 fuldtids- og deltidsmedarbejdere til den nye forretning.

Butikskæden har de seneste år åbnet en stribe nye forretninger rundt i landet, og den i Frederiksværk er den 38. i rækken.

"Det er et spændende koncept. Jeg har før haft chefjobs i Coop og Rema, og den første tid som ansat i Harald Nyborg har jeg været rundt i andre af kædens butikker for at lære om de forskellige arbejdsgange. Nu er vi tæt på målet her i Frederiksværk og har sammensat et godt team af medarbejdere, som glæder sig til at åbne forretningen," fortæller den nye butikschef, der betegner Harald Nyborg som en "udvidet isenkram", og der er da også mange slags varer at vælge imellem inden for elektronik, værktøj, hvidevarer, redskaber og maskiner til hus og have.

"Ja, det er en blandt landhandel, og nogen sammenligner det med et byggemarked, men træ og tømmer er nu noget af det, vi ikke har på hylderne," siger Dennis Flint-Hallas.

Der kan forventes mange kunder ved åbningen fredag morgen, og i disse coronatider vil en vagt ved indgangen blandt andet sikre at der holdes afstand og at der ikke er for mange mennesker i butkken ad gangen.